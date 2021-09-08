"Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir" ödülleri yarışmasına başvuru süresi 1 Ekim'e uzatıldı

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EU-OSHA'nın "2020-2022 Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen iyi uygulama ödülleri yarışmasına, Türkiye'den yapılacak başvurular için sürenin 1 Ekim'e uzatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, yarışmaya yapılacak başvurular hakkında detaylı bilgi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alıyor.

Konuyla ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyenler için ayrıca "@isggmmedya YouTube" kanalı da hizmet veriyor.

Türkiye adına, kas- iskelet sistemi hastalıklarının yönetimi hususunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak, geleceğe yönelik sağlık ve güvenlik politikaları geliştirilmesinde yardımcı olacak iyi uygulamaların arandığı yarışmaya, çalışan sayısı bakımından her büyüklükteki işletme veya kuruluş, eğitim veren ve eğitim camiasında yer alanlar, meslek birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ve OSGB'ler başvurabilecek.

- "Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışmalarına devam ediyor.

ABD ile G20 İSG Uzmanları Ağı Eş Başkanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı İSG Ağı'nın (OIC-OSHNET) sekretaryasının yürütülmesi, takibi ve raporlanması ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile İSG alanında bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, Bakanlığın İSG alanındaki uluslararası temasları içerisinde yer alıyor.

Bakanlık, aynı zamanda EU-OSHA'nın Türkiye'deki odak noktası olarak 2005 yılından bu yana faaliyetlerini yürütüyor.