Ardından meyvelerin kararmasını önlemek için dilimleri bir kase limon suyunda bir dakika kadar daldırarak bekletin ve süzün. Bu işlem meyvelerin tadını etkilemez.

Meyve dilimlerini yağlı kağıda tek kat olacak şekilde dizin. Ardından, fırını en düşük sıcaklıkta ayarına getirin, genellikle 140 - 170 derece idealdir. Meyvelerin neminin çıkması için fırının kapağını aralıklı bırakın.

Meyveleri her 30 dakikada bir karıştırın bu işlem toplamda 4 - 8 saat sürer.

Eğer işlem uzun gelirse, bir süre sonra meyveleri güneşe bırakarak ya da petek üzerinde de kurutabilirsiniz.