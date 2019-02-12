Sağlıklı ve hızlı kilo vermek mümkün mü?

Mezoterapi+Akupunktur+Diyet+Ozon tedavilerini kapsayan kompleks zayıflama programından bahseden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Figen Atak, "Bu yöntemde mezoterapi ile bölgesel yağ incelmesi sağlanabilmektedir. Akupunktur ile yeme davranışları değiştirilmekte, diyet danışmanlığı ile kalori alımı ayarlanmakta ve ozon tedavisi ile bazal metabolizma hızı artırmaktadır. Bu sayede ameliyatsız, hızlı ve sağlıklı kilo kaybı sağlanabilmektedir" dedi.
1. Adım: Mezoterapi
Günümüzde fazla kilolarla mücadelede ve bölgesel incelmede mezoterapi teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Mezoterapi; kişinin kendi vücudundan elde edilen doğal maddelerin ya da özel geliştirilmiş ilaçların kullanılarak tedavi imkanı sunan özel tekniklerdir. Kilo vermede de mikroenjeksiyon uygulamasıyla vücuttaki fazla yağların parçalanır. Ardından venöz ve lenfatik drenaj aracılığıyla parçalanan yağların vücuttan atılması sağlanır.
2. Adım: Akunpunktur
En eski tedavi tekniklerinden olan akupunkturun diğer kilo verme yöntemleriyle birleştirildiğinde, hastaların daha fazla kilo verdiği tespit edilmiştir. Fazla kilo problemi olan kişilerde 1 - 3 kez uygulanan akupunkturun, insanların hedeflenen kiloya ulaşmalarına yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.
3. Adım: Diyet
Diyet, bireyin sağlık durumuna göre uygulanan sağlıklı beslenme programıdır ve kesinlikle kişiye özel olarak planlanmalıdır. Diyet planlanırken; bireyin yaşı, cinsiyeti, antropometrik ölçümleri (boyu, kilosu, bel çevresi, yağ kütlesi, kas kütlesi, yağ oranı, kas oranı) sahip olduğu kronik hastalıklar, kullandığı ilaçlar, besinsel alerjiler, fiziksel aktivite durumu, sosyal hayat, çalışma şartları, ekonomik durumu gibi birçok faktör göz önüne alınmalıdır. Tüm bunların sonucunda kişiye özel sağlıklı ve uygulanabilir bir diyet programı oluşturulabilir.
4. Adım: Ozon tedavisi
En yaygın uygulanan tedavi tekniklerinden olan ozon; kolajen için yağın yerini almakta, dokuların sağlam kalmasını sağlamak, görünüşünüzü iyileştirmek ve hacmini azaltmak için kullanılır. Ozon ayrıca kadınlarda ve erkeklerde selülitle mücadelede de uygulanılan bir yöntem.
Uzm. Dr. Figen Atak, "Ozon tedavisinin yağ metabolizmasını harekete geçirdiği ve antienflamatuar, bakterisidal ve analjezik özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ürik asidi azaltarak ve mikro dolaşımı aktive ederek glikozun artmasına yardımcı olmaktadır. Ozon tedavisi kilo verme ve selülit tedavisi olarak uygulanmasının yanı sıra cilt gençleştirme ve iyileştirme tedavisinde de kullanılmaktadır. Kilo kaybı sonrası cildin, dokuların ve hücrelerin canlanmasına da katkı sağlamaktadır" dedi.
Atak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fazla kilolar beraberinde birçok sağlık sorununu da beraber getirmektedir. Özellikle obezite çağımızın en ciddi ve en yaygın hastalıklarından birisi haline gelmiştir. Kilo vermek ise kompleks bir program gerektirmektedir. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen herkes uzman doktor desteğiyle hızlı ve sağlık bir şekilde kilo vererek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilir."
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