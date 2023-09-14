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        Haberler Sağlık Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 54 ildeki 180 sağlık tesisinde yaşlılar için kapılarını açtı

        Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 54 ildeki 180 sağlık tesisinde yaşlılar için kapılarını açtı

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez 80 yaş ve üstü kişilerin kendilerinden sorumlu hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerini (YAŞAM) 54 ilde, 180 sağlık tesisinde hizmete sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:16
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        Türkiye'de ilk! 80 yaş ve üstü kişiler için hizmette
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla geçen aylarda yayımlanan genelge doğrultusunda işleyiş ve uygulamaları belli olan YAŞAM'lar ülke genelinde hizmete alınıyor.

        İlk olma özelliğini taşıyan merkezler halihazırda Türkiye'nin 54 ilinde, 180 sağlık tesisinde 80 yaş ve üstündeki kişiler için hizmet sunmaya başladı. Merkezlerin kısa sürede 81 ilde yaygınlaştırılması, ayrıca bir sonraki aşamada 65 yaş üstü kişilere hizmet verecek şekilde kapsamlarının genişletilmesi planlanıyor.

        Merkezlerle yaşlıların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, desteklenmesi, tıbbi izlemlerinin yapılması ayrıca gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

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        204 SAHA EKİBİ YAŞLILAR İÇİN EV ZİYARETLERİNE BAŞLADI

        Hekim, hemşire, yaşlı sağlık bakım personeli ve tıbbi sekreterlerin görev aldığı YAŞAM'lar, yaşlıların evinde veya yerinde sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun tıbbi bakım planlarının oluşturulmasında da aktif rol üstleniyor.

        Bu kapsamda yaşlı kişiler, durumlarına göre evde ziyaret yöntemiyle değerlendiriliyor, fizyoterapist, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirmeleri ile ihtiyaç duyduğu tedavi programı hazırlanıyor.

        Bakanlık bu çerçevede şu ana kadar 204 saha ekibi oluştururken, bu ekiplerde 137 uzman hekim, 119 pratisyen hekim görevlendirildi.

        Pansuman, enjeksiyon, sonda değişimi gibi ihtiyaçları da karşılanan yaşlıların ihtiyaç duyduğu poliklinik randevularının alınması, gerektiğinde evden hastaneye, hastaneden eve nakillerinin yapılması da YAŞAM'ların sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

        UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ YAŞAM'LARLA DEVREYE GİRECEK

        Öte yandan Bakanlık, yaşlıların bazı durumlarda hastaneye gelmesine gerek kalmadan hizmet alabilmesi için "Telemedicine" olarak adlandırılan uzaktan sağlık hizmetini de ilk olarak YAŞAM'larda başlatacak.

        Böylelikle özellikle takipli ve kronik hastalar için uzaktan rapor ve reçete yazdırabilme kolaylığı sağlanacak.

        Telemedicine sisteminin YAŞAM'ların ardından aile hekimlikleri ve hastanelerdeki poliklinik süreçlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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