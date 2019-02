Sağlıkta şiddet konusunda yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet konusundan ilaç sektörüne önemli açıklamalarda bulundu. İlk durağı Eskişehir Valiliği olan Bakan Koca, valilik defterini imzaladı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sağlıkta şiddet konusunun önlenmesi hakkında yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

“TÜRK CEZA KANUNU'NDA YENİ BİR DÜZENLEME VAR"

İHA'nın haberine göre; Sağlıkta şiddet konusunda Adalet Bakanlığı’nın verilen cezalar için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Koca, “2 yıldan az ceza alındığında da mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor” dedi.

Koca, “Sağlıkta şiddet konusu biliyorsunuz asla gündemimize almak istemediğimiz ve hiçbir kişiye yapılan şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmadığını biliyoruz. Bu çerçevede biliyorsunuz bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme kanunla olan bir düzenlemeydi ve bu düzenleme çerçevesinde de uygulamanın farklılaşmasının önü açıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlığımız önümüzdeki günlerde uygulamada birtakım olabilecek yaklaşımları daha netleştirmek üzere, nasıl davranılması gerektiği, şikayete konu olmadan mutlak tutuklanabilir olması kolluk kuvvetlerince.

Savcılık ve Başsavcılık tarafından dosya tekemmül etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanuni düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili uygulamada yer yer birtakım sorunlar olduğunu gördük. Bu çerçevede bir önümüzdeki dönemde genelge hazırlığı içinde olduğunu biliyoruz. Bunun dışında esas yine ceza kanunu ilgilendiren bir konu olduğu için devamı ile ilgili, özellikle cezaların ötelendiğine dair, paraya çevrildiğine dair genelde bir uygulama yaklaşımlarını biliyoruz. Bu çerçevede de Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. O çalışmada önümüzdeki aylar zannediyorum gündeme gelmiş olur, çünkü Bakanlar Kurulu’nda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Önümüzdeki aylar bu çalışma da meclis tarafından kanunlaşma sürecini tamamlarsa ben bu şiddet hadisesinin genel olarak toplumda bir kanuni düzenleme çerçevesinin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Asıl asayiş ve benzeri yaklaşımların en son olması gerektiğini ama esas bizim yapmamız gerekenin, hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu bir ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı olduğunu, karşılıklı güven içerisinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz bir ortam arzusu bizim için daha anlamlı” ifadelerini kullandı.

“AZALIŞTAN ÖTE YÜZDE 17 ORANINDA İLAÇ ÜRETİMİ ARTTI"

Depolarda ve eczanelerde vatandaşların zaman zaman ilaç bulamamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı sahada 900 denetim elemanının devrede olduğunu söyledi.

Firmalarla yapılan yeni euro düzenlemesine de değinen Koca, “Bulunamayan ilaç noktasında bizim ‘İlaç Takip Sistemi’ diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 denetim elemanımız aktif devrede. Bu süreçte üretilen ilacın toplam bir önceki yılın ayına göre yüzde 17 gibi bir artış içinde olduğunu biliyoruz. Yani azalıştan öte yüzde 17 oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre bir artıştan bahsediyorum üretim anlamında. Ama yer yer bunu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu alanda gördük. Bununla ilgili de biz o denetimlerle yapılması gerekeni yapmaya devam ediyoruz. İdari birtakım cezalar zaten yoğun bir şekilde ilgili kurumlara yapılmış oldu. Biz bu anlamda hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz ve bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmak istemiyoruz.

Yeni uygulama ise ilaçtaki düzenleme her yıl genelge gereği şubat ayının en geç 15’inde karar verilip taraflarla görüşülüp 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme bir önceki yılının euro kurunun yüzde 70’i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşülerek, beraber bu noktada epey bir görüşmelerimiz oldu, bundan böyle her yıl gelecek yıllar için yüzde 70 değil bu uygulamanın yüzde 60 olarak devam etmesine karar verdik. Bununla ilgili bir tebliğ de yayınlamış olduk biliyorsunuz. Bu yüzde 60’ın gereği olarak bir fiyat güncellenmesi düzenlemesi yapıldı. Belli dönemler piyasada yer yer olmayan, fiyat düzenlemesi yapılması gereken ilaçlarla ilgili de biz ara ara zaten yapıyoruz. Yeni yaptığımız bir şey değil. Bu çerçevede de bir ay kadar önce 41 ilaca bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Şu dönemde bu denetimler her geçen gün ilaç sorununun giderek azaldığını, minimalize olduğunu ama bizim sahada yine bu denetimlerimizin sık devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşımızın mutlak bizimle irtibata geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.