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Sağlıkta şiddete karşı hastanelere metal kapı dedektörü

Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık personeli için daha güvenli çalışma ortamı oluşturulması amacıyla hastane girişlerine metal kapı dedektörleri ve turnikeler kurulmasına başlandı

Sağlıkta şiddete karşı hastanelere metal kapı dedektörü
AA

Alınan bilgiye göre, sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesine yönelik öneriler arasında yer alan hastane girişlerindeki güvenlik seviyesinin artırılması için metal dedektörlerden yararlanılmasında uygulamaya geçildi.

Bu kapsamda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 6 eğitim araştırma hastanesi için güvenlik sistemi ekipmanları alım ihalesi yaptı.

İhale kapsamında 104 personel ve ziyaretçi turnikeli kamerasız geçiş sistemi, 67 metal kapı dedektörü, 41 engelli/sedye turnikesi temini amaçlandı.

İhalenin gerçekleştirilmesinden kısa süre sonra yerli üreticiden temin edilen metal kapı dedektörleri Kurban Bayramı tatilinde hastanelere kuruldu.

YERLİ DEDKTÖRLER HAVALİMANLARI VE CEZAEVLERİNDE DE GÖREVDE

Hastanelere kurulan metal dedektörleri tamamen yerli olarak Elektral AŞ tarafından üretildi.

Türkiye'nin metal dedektörler konusundaki yurt dışı bağımlılığını sonlandıran şirket, 1995 yılından bu yana ürettiği dedektörlerle dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri haline geldi.

Türkiye'de yüksek güvenlik gerektiren askeri ve sivil tesislerde kullanılan yerli metal dedektörler, dünyada 50 binden fazla bölgede görev yapıyor. Metal dedektörler, yurt dışında Almanya, Polonya, Mısır'daki cezaevlerinde ve çok sayıda havalimanında kullanılıyor.

DEDEKTÖR YAKALAYACAK, TURNİKE AÇILMAYACAK

Hastanelere kurulan metal kapı dedektörleri, ziyaretçinin üzerinde belli seviyenin üzerinde metal yoğunluğu bulunması durumunda alarm üretiyor ve turnikeye "açma" komutu gönderiyor. Ziyaretçi üzerindeki metalleri göstermeden ya da bırakmadan dedektörden geçemiyor. Dedektöre bağlı olarak turnike açılmadığı için de hastaneye giriş yapamıyor.

Dedektörden geçerken alarm oluşmadığında ise turnike otomatik olarak açılıyor ve hastaneye giriş mümkün oluyor.

Sistemin bu işleyişi sayesinde ziyaretçilerle güvenlik görevlilerinin temasının ve güvenlik önlemlerinde insan faktöründen kaynaklanan olumsuzlukların azaltılması amaçlanıyor.

3-4 GÜNDE KURULUMLAR TAMAMLANDI

Elektral AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçları dikkate alarak halk sağlığı için maskematik ürettiklerini söyledi.

Bu kez sağlıkçılar, doktorlar ve halkın güvenliği için yeni bir sorumluluk üstlendiklerini dile getiren Dinçsoy, şunları kaydetti: "Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı yürüttüğümüz projede, İzmir'deki kamu hastanelerine kapı tipi metal dedektörlerimizin kurulumunu tamamladık. Yerli üretici olmamız, bu alanda dünyanın en büyük 3 firması arasında olmamız, İzmir'de üretim yapıyor olmamız dolayısıyla sözleşme imzasından sonra 3-4 gün içinde kurulumları gerçekleştirdik. İzmir'deki tüm kamu hastanelerin güvenliğini sağladığımız için gururluyuz. Ayda yaklaşık 500 adetlik yerli üretim kapasitesiyle kısa süre içinde tüm Türkiye'deki sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Dünyada çip krizi yaşanırken stokumuz, bilgi birikimimiz, ham maddemiz, makine parkurumuz ve personelimizle ülkemize hizmet etmeye hazırız."

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