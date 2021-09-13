BM: Taliban "verdiği sözleri" tutmadı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet, pazartesi günü Cenevre'de İnsan Hakları Konseyine verdiği demeçte, “Taliban'ın kadın haklarını koruyacağına dair güvencelere aykırı bir şekilde son üç hafta içinde kadınların kademeli olarak kamusal alandan dışlandığına” dikkat çekti.

Kadınların kamusal alandaki yokluğunu vurgularken etnik grupların ve dini topluluk mensuplarının hakları için derinden endişe duyduğunu söyleyen Bachelet, Afganistan’ın yeni ve tehlikeli bir aşamada olduğunu söyledi.

Bachalet, ülkedeki Peştun hâkimiyetine dikkat çekerek örgütün, yeni hükûmet oluşumundan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bachalet, ülkedeki eski hükûmet ile bağlantılı memurlara ve güvenlik görevlilerine af verilmesine ve ev aramaların yasaklanmasına ilişkin diğer taahhütlere de işaret etti.