Son bir kaç gündür Şahan Gökbakar hakkında bir karalama kampanyası başlatıldı. Gökbakar'ın Barış Pınarı Harekatı hakkında sessiz kalması, sosyal medya hesaplarından bu konuda bir paylaşım yapmadığı yönünde yazılar yazıldı, söylemlerde bulunuldu.

Oysa ki Şahan Gökbakar, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden itibaren sosyal medya hesaplarından 'Ne mutlu Türküm diyene' etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre o paylaşımlardan biri; 'Allah hepinizi korusun', 'Gazamız mübarek olsun' şeklindeydi.

Diğerleri 'Teröre lanet olsun. 9 aylık bebekler, minnacık çocuklar ölüyor. Allah rahmet eylesin derken yüreğim yanıyor. Ne kötü bir dünya bu. Allah'ım sen evlatlarımızı koru' ve 'Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum' şeklindeydi.