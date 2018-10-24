Saklambaç'tan Aydın Hamza'nın haberine göre, komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar, organik ve sağlıklı beslenmeden şaşmıyor. Evinin bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştiren Selin Gökbakar mutfakta da düşük kalorili tariflere imza atıyor.
İki çocuğuna organik lezzetler hazırlayan Selin Gökbakar, 22 Ekim'de 38 yaşına giren eşinin doğum günü pastası için de hünerlerini sergiledi. Profesyonel aşçılara taş çıkaran Selin Gökbakar 'Recep İvedik 6'nın çekimleri için bir hayli kilo alan eşine, unsuz ve şekersiz pasta hazırladı.
DÜNYA STARLARI UYGULUYOR
Pastanın keki için badem unu ile Hindistan cevizi ununu karıştıran Selin Gökbakar, şeker yerine de hurma ve kuru dut kullandı. Fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü komedyenin zayıflaması için beslenme düzenini değiştiren Selin Gökbakar, ketojenik diyeti devreye soktu.
Ketojenik diyet uygulayan eşinin yiyeceklerini özenle hazırlayan Gökbakar, önceki gün de doğum günü için yaptığı pastayı sosyal medyada paylaştı.
Öte yandan, Gökbakar'ın yaptığı ketojenik diyeti Kim Kardashian ve Tom Cruise gibi starlar da uyguluyor.
KETOJENİK DİYET NEDİR?
Ketojenik diyet; çok düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve yüksek yağ alınan diyet sistemidir. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalır. Amaç vücudun enerji sistemini değiştirmektir.
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