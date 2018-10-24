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DÜNYA STARLARI UYGULUYOR

Pastanın keki için badem unu ile Hindistan cevizi ununu karıştıran Selin Gökbakar, şeker yerine de hurma ve kuru dut kullandı. Fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü komedyenin zayıflaması için beslenme düzenini değiştiren Selin Gökbakar, ketojenik diyeti devreye soktu.