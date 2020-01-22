Komedyen Şahan Gökbakar'dan örnek davranış. Gökbakar, Adana'daki Çamlık İlkokulu'nda eğitim alan çocuklara çanta ve kırtasiye malzemeleri gönderdi. Gökbakar, Instagram'dan arka arkaya sıraladığı karelere, "Köy okullarındaki kardeşlerimize hediyeler yollamaya devam ediyoruz... Özel olarak yaptırdığımız çanta ve kırtasiye setleri sahiplerine ulaşmış. İnşallah güzel güzel okur, hayatlarında istedikleri her şeyi başarırlar." sözlerini ekledi.
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