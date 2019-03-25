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Ünlü oyuncu, Roma meydanında bulunan aşk çeşmesinin önünde eşi Selin Gökbakar ile birlikte çektiği selfieye, "Roma belediyesine iki çift lafım var. Öncelikle bu güzel çeşme için kutluyorum, ancak İspanyol merdivenleri denen saçmalığa acilen raylı veya yürüyen sistemli bir çözüm bulunmalı" notunu yazdı.