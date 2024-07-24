Şahan Gökbakar: Bayağı sanayi tüpü patlamış
Ailesiyle birlikte tatil yapan Şahan Gökbakar, güneş yanığı olduğunu esprili bir paylaşımla açıkladı; "Bayağı sanayi tüpü patlamış bana"
Sezonun açılmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan ünlü isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.
Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte tatil yapan Şahan Gökbakar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Zaman zaman sosyal medyadan da esprili paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, bu kez güneş yanığı olduğunu söyledi.
Şahan Gökbakar, yayımladığı bu fotoğrafa "Rüzgar eserken, tekneyi yukarıdan kullandık. Fark etmemişiz... Bayağı sanayi tüpü patlamış bana" notunu düştü.
Özge Borak da arkadaşına; "İskele tarafında durup, ışığı gönül rahatlığıyla kapatabilirsin" yorumunda bulunarak esprili bir karşılık verdi.