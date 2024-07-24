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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar: Sanayi tüpü, bana patladı

        Şahan Gökbakar: Bayağı sanayi tüpü patlamış

        Ailesiyle birlikte tatil yapan Şahan Gökbakar, güneş yanığı olduğunu esprili bir paylaşımla açıkladı; "Bayağı sanayi tüpü patlamış bana"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:04
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        Sezonun açılmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan ünlü isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

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        Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte tatil yapan Şahan Gökbakar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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        Zaman zaman sosyal medyadan da esprili paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, bu kez güneş yanığı olduğunu söyledi.

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        Şahan Gökbakar, yayımladığı bu fotoğrafa "Rüzgar eserken, tekneyi yukarıdan kullandık. Fark etmemişiz... Bayağı sanayi tüpü patlamış bana" notunu düştü.

        Özge Borak da arkadaşına; "İskele tarafında durup, ışığı gönül rahatlığıyla kapatabilirsin" yorumunda bulunarak esprili bir karşılık verdi.

        #Şahan Gökbakar
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