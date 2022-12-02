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Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon liralaşma ile düşecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumda, "Enflasyon liralaşma ile düşecek" ifadelerini kullandı

Şahap Kavcıoğlu:
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Kavcıoğlu, sunumunda şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimizin son yirmi yıldaki emsalsiz kazanımlarını koruyup ülkemizi ekonomik gelişmişlik ve toplumsal refahta ileriye taşıyabilecek kritik bir dönemeçte para politikasını uzun dönemli bir perspektifle geliştiriyoruz.

Bu doğrultuda, arz kapasitesini artırmaya, cari fazla vermeye ve liralaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik kararlı adımlar atıyoruz.

Uyguladığımız bütüncül politikalar sayesinde enflasyonun ana eğilimindeki düzelmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonda beklediğimiz düşüşün süreklilik kazanarak kalıcı şekilde sürdürülebilir bir fiyat istikrarına dönüşmesinin, cari fazla verme kapasitesine ulaşılması ve hanehalkının, firmaların ve bankaların bilançolarında Türk lirasının payının artırılarak mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması ile gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz.

Fiyat istikrarını tesis ettikten sonra kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için Liralaşma Stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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