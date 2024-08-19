Sahibine gelinlikle eşlik etti
Karabük'te dünya evine giren öğretmen Simay Acar, köpeği Karamel'e de gelinlik giydirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaevine giren Fransızca öğretmeni Simay Acar, düğününe, 2 yıl önce sahiplendiği ve gelinlik giydirdiği köpeğiyle geldi.
İlçedeki bir konakta düzenlenen törende Onurcan Öğüt ile hayatını birleştiren Simay Acar, düğününde, 2 yıl önce memleketi Artvinin Hopa ilçesinden sahiplendiği ve "Karamel" ismini verdiği köpeğine de gelinlik giydirdi.
Üzerindeki gelinlikle davetlilerin ilgi odağı olan "Karamel", nikah bitimine kadar gelin ve damadın yanından ayrılmadı.
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