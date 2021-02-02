'Sahiden'e yeni versiyon

HABERTURK.COM

Şarkıcı Aynur Aydın listelerdeki "Sahiden" başarısını kutlarken Bünyas Herek ortak çalışmasına yepyeni bir versiyon geldi. Listelerde zirveye oturan "Sahiden" dinleyicinin zevkini yine başka bir boyuta taşıyacak. Sermet Ağartan Remix versiyonu yayınlanan şarkıyı bu sefer bambaşka bir düzenleme ile dinleyeceksiniz.

Aynur Aydın, yakında daha aktif hale getirmeyi planladığı YouTube kanalında yayınlayacağı yeni içerikler ve performanslar öncesinde, düzenlemenin Lyrics videosuyla sevenlerine küçük bir merhaba diyor.

Aynur Aydın & Bünyas Herek-Sahiden (Remix by Sermet Ağartan) tüm dijital platformlarda yerini aldı.