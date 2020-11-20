'Sahiden' yayında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sözü ve müziği Bünyas Herek'e düzenlemesi ise Alişan Göksu'ya ait' Sahiden'de herkesin içinde kendinden bir parça bulacağı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Aynur Aydın ile Bünyas Herek'ten 'Sahiden', tüm dijital platformlarda yerini aldı.