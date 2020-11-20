'Sahiden' yayında

Sözü ve müziği Bünyas Herek'e düzenlemesi ise Alişan Göksu'ya ait' Sahiden'de herkesin içinde kendinden bir parça bulacağı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Aynur Aydın ile Bünyas Herek'ten 'Sahiden', tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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