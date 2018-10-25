Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, Salda Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle beklemede olduklarını söyledi.

Hava koşullarında düzelme olursa rekor denemesini gerçekleştireceklerini dile getiren Ucuzal, şöyle konuştu:

"Ama hava koşulları bu şekilde ve daha kötü olursa, dalışı, havanın güzel göründüğü yarına erteleyeceğiz. Şu anda amacımız erteleme yapmak değil. Bu performans çok önemli. En ufak bir aksilik istemiyoruz. O yüzden beklemeyi tercih ediyoruz. Ekibimiz hazır şekilde bekleyecek. Açlık, tokluk ayarını yapacak. Burada CMAS'tan iki tane gözlemci var. Biz bu şekilde karar verdik. Şahika da uygun görüyor, onun için de iyi olacağını düşünüyoruz. Ekip başları da aynı şekilde karara katılıyorlar. Şimdilik beklemedeyiz. Saat 13.30-14.00 gibi kesin kararımızı vermiş olacağız."

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