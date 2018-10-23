Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, ilk kez gölde dünya rekoru kırma hedefiyle Salda Gölü'ne girecek.

Kadınlar Paletsiz Kategorisi'nde rekor denemesi yapacak Şahika Ercümen, 55 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

Rekor denemesi için Salda Gölü'nü tercih eden milli sporcu, aynı zamanda gölün ve doğasının korunmasına da dikkati çekerek bölgeye destek olmayı amaçlıyor.

Şahika Ercümen, 25 Ekim Perşembe günü daha önce 30 metreden derine dalınmamış, sualtı henüz keşfedilmemiş Salda Gölü'nde dalış gerçekleştirecek. Milli sporcu, mevcut dünya rekorunu en az 10 metre ve fazlası ile kırarak zorluk derecesi yüksek bir gölde insan limitlerini zorlayacak.

Milli sporcu, gölde rekor denemesini Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkındırma Ajansı desteğiyle gerçekleştirecek.

Şahika Ercümen, yaptığı açıklamada, cumhuriyetin 95. yılına ithafen dünya rekorunu Türkiye'ye getirmek ve kuruma tehlikesi ile yüz yüze olan Burdur Gölü ile Salda Gölü'ne dikkatleri çekerek, canlandırma çalışmalarının artması için farkındalık yaratmak istediğini belirterek, "Artan ziyaretçi sayısı nedeniyle, yoğun kullanıma bağlı kirlenmenin ve bozulmanın engellenmesine destek olmak istiyorum. Amacım, göl ve çevresinin mevcut doğal yapısının korunması, bölgenin turizme hazır hale gelmesi." değerlendirmesinde bulundu.

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