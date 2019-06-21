Sahil güvenlik uçağı tespit etti, kaçak göçmenler yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sahil güvenlik uçağı tespit etti, kaçak göçmenler yakalandı

İHA

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı olarak yurt dışına kaçmaya çalışan 7’si çocuk, 14’ü kadın 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik uçağı tarafından Pamucak önlerinde lastik bir bot içerisinde Yunanistan’ın Sisam adasına gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 Somali, 10 Suriye, 3 İran, 2 Cibuti, 1 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan iş adamlarıyla buluşmada konuşuyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara çağrı
Üzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada yaralandı
GÜNDEMÜzerinde oynadıkları traktör devrildi, Enes öldü, Ada ...
Emine Erdoğan: Hiçbir para bize bir damla su yaratamaz
GÜNDEMEmine Erdoğan: Hiçbir para...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2019? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? YKS tercih robotu
GÜNDEMYKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır
Göller Yöresi için kuvvetli sağanak uyarısı
GÜNDEMGöller Yöresi için kuvvetli sağanak uyarısı
Diyarbakır'da bulunan Fırat kablumbağası Dicle Nehri'ne bırakıldı
GÜNDEMUzun yıllar sonra ilk kez görüldü
Mezuniyet töreninde 'İstiklal Marşı' krizi! Üniversiteden açıklama
GÜNDEMMezuniyet töreninde 'İstiklal Marşı' krizi!
Komşularına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMKomşu kavgası kanlı bitti!
Bedelli askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik kaç aya düştü? Bedelli askerlik son dakika haberleri
GÜNDEMBedelli askerlik sistemi nasıl olacak?
Çukurca'da, 10 kilo patlayıcı maddesi ele geçirildi
GÜNDEMJandarma ekipleri ele geçirdi: 10 kilo TNT

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X