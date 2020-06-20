Sahil ve meydanlarda sessizlik hakim oldu - ANTALYA

AA

LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Antalya ve Muğla'nın ünlü sahiller ve meydanları sessizliğe büründü.Antalya'da normal zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Konyaaltı Sahili, Lara Plajı, Cumhuriyet Meydanı ile Işıklar ve Güllük caddelerinde sessizlik hakim oldu.Sınav merkezlerinin önünde çevresinde önlemler alan polis ekipleri, kent genelinde kontrollerini sürdürdü. Polis ekipleri, kısıtlamadan haberi olmadığını belirterek denizde yüzmeye gelenleri bilgilendirerek evlerine gitmeleri konusunda uyardı.Konyaaltı Sahilinde uygulama yapan ekipler, oturma izni olmayan yabancı uyruklu bir kişiyi sınır dışı işlemleri için emniyete götürdü.Kentte araç trafiğinin de oldukça az olduğu dikkati çekti.Muğla'nın merkez Menteşe ilçesi ile turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlar boş kaldı.Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu meydan ve parkların boş olduğu görüldü.