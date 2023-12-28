Kartal Sahili'nde bir kadına ait cansız beden bulundu! İstanbul Kartal'da sahildeki kayalıklar arasında bir kadına ait cansız beden bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin Sezen Alkan olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kartal Sahilde iskeleyle kayalıklar arasında kadın cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cesedin Sezen Alkan´a ait olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu´nda meydana geldi. İddiaya göre; sahilde yürüyüş yapanlar, iskeleyle kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. REKLAM

İskeleyle kayalıklar arasında bulunan ceset dalgıçların çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde cesedin 45 yaşındaki Sezen Alkan´a ait olduğu belirlendi. Sezen Alkan´ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.