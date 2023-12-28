Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Kartal sahilinde bir kadının cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler

        Kartal Sahili'nde bir kadına ait cansız beden bulundu!

        İstanbul Kartal'da sahildeki kayalıklar arasında bir kadına ait cansız beden bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin Sezen Alkan olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kartal Sahilde iskeleyle kayalıklar arasında kadın cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cesedin Sezen Alkan´a ait olduğu belirlendi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu´nda meydana geldi. İddiaya göre; sahilde yürüyüş yapanlar, iskeleyle kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

        Vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.

        REKLAM

        İskeleyle kayalıklar arasında bulunan ceset dalgıçların çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde cesedin 45 yaşındaki Sezen Alkan´a ait olduğu belirlendi. Sezen Alkan´ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!