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HaberlerGündem3. SayfaSahilde bulunan cansız beden Zehra'ya mı ait?
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Giresun'da bulunan cansız beden Zehra'ya mı ait? 15 gündür kayıptı, DNA çözecek

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kenarındaki bir menfezde kadın cansız bedeni bulundu. Yüzü tanınmaz haldeki cansız bedenin, yaklaşık 15 gündür kayıp olduğu belirtilen Zehra Açıkgöz’e (27) ait olup olmadığı DNA testi sonrası belirlenecek

Sahilde bulunan cansız beden Zehra'ya mı ait?
İHA

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kenarında bir menfezde bulunan kadın cesedinin, yaklaşık 15 gündür kayıp olduğu belirtilen Zehra Açıkgöz’e (27) ait olup olmadığı DNA testi sonrası belirlenecek.

İHA'nın haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde yaklaşık 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Zehra Açıkgöz'ün son olarak görüldüğü belirtilen Sarayburnu Camii karşısındaki sahilde cuma günü arama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan aramalarda genç kadına ulaşılamamıştı.

Arama çalışmalarına aile yakınlarıyla birlikte devam eden ekipler, dün sabah saatlerinde kayıp ihbarı verilen ve kadının son görüldüğü yere yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan bir menfezde bir kadın cansız bedenine ulaştılar. Yapılan ilk incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü tanınmaz halde bulunan cansız beden, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kadın cansız bedeninin kimliği yapılacak DNA testinin ardından belirlenecek.

Manisalı olduğu öğrenilen genç kadının memleketinde babasından DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak DNA testinin ardından cansız bedenin kimliği de netliğe kavuşacak.

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