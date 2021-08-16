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Haberler Gündem 3. Sayfa SAHİLDE DEHŞET! Son dakika: Otomobilin içinde cansız bulundu!
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Otomobilin içinde cansız bulundu!

İstanbul'da Pendik sahil yolunda vatandaşlar tarafından park halinde olan bir otomobilde baygın halde yatan bir kişi olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde yatan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı

SAHİLDE DEHŞET! Son dakika: Otomobilin içinde cansız bulundu!
Görenler şoke oldu! Sahilde korkunç olay!
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İHA

İstanbul Pendik'te, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde insanı şoke eden bir olay yaşandı. Pendik Batı Mahallesi’nde sahil yolunda, park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

DARP VE YARA İZİ GÖRÜLMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir sahsa ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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