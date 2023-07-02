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Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

Antalya'da mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, sahillerden topladığı binlerce çakıl taşını sabır ve özveriyle tabloya aktararak yaklaşık 1 yılda bir sanat eseri ortaya çıkarıyor

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AA
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Antalya'da yaşayan Süleyman Sarı'nın mozaik sanatına ilgisi, ilkokul yıllarında bir taş ustasının yanında çıraklık yapmasıyla başladı. Köşe taşlarına motifler işleyen Sarı, meslekte ilerledikçe Türkiye'deki tarihi taş eserlerin restorasyonunda da görev yaptı.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    AA'nın haberine göre taşlara şekil vererek mozaik sanatını icra eden Sarı, eşiyle 28 yıl önce gittiği bir sahilde çakıl taşlarının renklerinden etkilendi.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Çakıl taşlarına hiç müdahale etmeden eserler yapma fikrini geliştiren Sarı, 28 yıldır atölyeye dönüştürdüğü evinde sahillerden topladığı çakıl taşlarını cımbız yardımıyla sanat eserine dönüştürüyor.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Emek ve sabırla koy koy gezerek topladığı yaklaşık 15 bin çakıl taşını ortalama 1 yılda bir tabloya dönüştüren Sarı, eserlerini Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sergileme fırsatı buldu.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    TAŞLARIN RENGİNE VE BOYUTUNA MÜDAHALE ETMİYOR

    Sarı, mozaik sanatının Sümerler'den bu yana yapıldığını ancak sanatçıların taşların rengine ve boyutuna müdahale ettiğini belirtti.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Kendisinin ise taşın rengine ve boyutuna hiç müdahale etmeden mozaik eserler ortaya koyduğunu ifade eden Sarı, "Bütün zorluk da burada başlıyor. Kendi yaptığım eleklerle taşları boyutuna göre eleyip eve getiriyorum.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Atölyemde yıkadıktan sonra seriyorum. Kuruduktan sonra da 4 yapıştırıcıyı karıştırarak yaptığım yapıştırıcı aracılığıyla çakılları tabloma aktarmaya başlıyorum. Ömrüm yettikçe bu eserleri üretmek istiyorum" dedi.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    "SANATIMI ÖĞRENMEK İSTEYEN HERKESE KAPIM AÇIK"

    Eserlerinde tırnak büyüklüğündeki bir alan için bile bazen 2-3 gün çalıştığına dikkati çeken Sarı, "Doğal çakıl mozaik sanatının, taşlara hiç müdahale edilmeden nasıl yapıldığını tanıtmak ve öğretmek istiyorum. Sanatımı öğrenmek isteyen herkese kapım açık. Sabır, özveri ve büyük emek isteyen bir sanat. 28 yılda 20'ye yakın eser yaptım. Hepsi benim için çok değerli" diye konuştu.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Sarı, sergisini gezen bir iş insanının, kendisinin gerçek boyutta portresini yapmasını istediğini anlattı.
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    İş insanının yalısını müzeye çevireceğini ve portresini burada sergileyeceğini söylediğini aktaran Sarı, şöyle devam etti:
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    "Atölyemde 8 ay geceleri bile çalışarak eseri bitirdim. İş insanı çok beğendi. Bir gün sonra beni arayarak 'Bunun elle yapılması mümkün değil. O nedenle bedelini ödemeyeceğim.' dedi. İkna etmek için atölyeme davet ettim ama inandıramadım. O iş insanı ile mahkemeliğim.

     
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

    Üzücü bir durum ama aslında benim için gurur verici. Yaptığım eserin bir insan eliyle yapılmasının mümkün olmayacağının düşünülmesi beni aslında bir yandan da mutlu etti. Taşa yüreğimi, kalbimi koydum. Ölene kadar da insanların şaşıracağı, inanamayacağı eserler üretmeye devam edeceğim."
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
  • Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

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