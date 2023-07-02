"SANATIMI ÖĞRENMEK İSTEYEN HERKESE KAPIM AÇIK"

Eserlerinde tırnak büyüklüğündeki bir alan için bile bazen 2-3 gün çalıştığına dikkati çeken Sarı, "Doğal çakıl mozaik sanatının, taşlara hiç müdahale edilmeden nasıl yapıldığını tanıtmak ve öğretmek istiyorum. Sanatımı öğrenmek isteyen herkese kapım açık. Sabır, özveri ve büyük emek isteyen bir sanat. 28 yılda 20'ye yakın eser yaptım. Hepsi benim için çok değerli" diye konuştu.