Sahillerde sosyal mesafeli

AA

Batı Akdeniz'in ünlü turizm merkezi Fethiye'de belediye ekipleri turistlerin ve halkın akşam saatlerinde yoğunluğa neden olduğu sahil bandındaki yeşil alana belirli aralıklarla 3 ve 4 metre çaplarında daireler çizerek sosyal mesafe alanları oluşturdu.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede salgınla ilgili ilk günden itibaren tüm tedbirlerin alındığı ve vatandaşların kurallara büyük oranda uyduğunu söyledi.İlçelerinin ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Karaca, "Şehrimizde kademeli olarak açılan her işletme dezenfekte edildi ve denetleniyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra tatile gelenlerin de kurallara uyacağına inanıyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatıp sağlıklı günlere ulaşacağız." dedi.