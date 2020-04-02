Sahillere gelenlere koronavirüse karşı izolasyon uyarısı

AA

Körfezin Yayla, Erikli ve Danişment sahillerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ve belediye ekipleri, büyük kentlerden bu yerleşim yerlerine gelen vatandaşları kendilerini izole etmeleri ve 14 gün evden çıkmamaları yönünde bilgilendirdi.

Keşan Belediyesine ait bir araçtaki hoparlörden sahilde "evde kal", "hayat eve sığar" anonsları yapılıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyarıların ardından sahillerdeki yoğunluğun azaldığını söyledi.

Jandarma ve belediye ekiplerinin sahillerde de çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Erikli, Yayla ve Danişment'te yaz kış evlerinde kalan yaklaşık bin kişi var. 750 de şehir dışından gelen misafirimiz bulunuyor. Koronavirüs salgınından korunmak için bölgemize gelenlerin yoğun olarak bulunduğu sahillerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Sahillerimize gelen misafirlerimizin koronavirüs tedbirlerine riayet etmesi ve virüsün yayılmasını önlemek için evlerinden çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunuyoruz."