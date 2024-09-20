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        Haberler Kültür-Sanat Resim Şahin Demir'den yeni sergi: 'Sorguda'

        Şahin Demir'den yeni sergi: 'Sorguda'

        Şahin Demir'in, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Sorguda' isimli resim sergisi ile 24 Eylül–12 Ekim tarihleri arasında DG Art Project'te sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:13
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        Şahin Demir'den yeni sergi: 'Sorguda'
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        Şahin Demir, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Sorguda” isimli resim sergisi ile DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Sanatçı şehrin karmaşasının içinde koşturan, gürültünün içinde sessizliğe boğulmuş insan suretlerini resmettiği bu sergisinde; susmuş, gözleri ile konuşan, derdi tasası birbirinden farklı, hayatı sorgulayan insan yüzlerini tuvaline taşıyor.

        Durağanlığın içinde katman katman yükselen boyaların etkisiyle hareketlendirilen eserler; gerçek ve kurgu arasındaki çizginin kaybolduğu, insanın kendi gerçeğini kaybettiği, hayal dünyasını gerçekliğin önüne taşıyan, sanal, boyutlu, sorgulanmaya açık nitelikte. Kontrast renklerin yoğun kullanımı ile parlayan eserler, izleyiciye üç boyutlu heykelsi bir görünüm keyfi de veriyor. Sanatçı, güçlü bir görsel etki ve estetik beceriyle bir yandan insanların göründüğü gibi olmadığının altını çiziyor diğer yandan da duygularını ve iç dünyanı dışa vuruyor.

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        “Sorguda” isimli sergi, 24Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

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        #DG Art Project
        #Şahin Demir
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