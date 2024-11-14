Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada baba Arif Güran'ın talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Peki Şahingöz adlı kameranın görüntüleri cinayetin çözülmesine etki edecek mi?

Habertürk TV yayınına katılan ve Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan eski savcı Avukat Alp Tekin Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hem Salim Güran'ın hem Arif Güran'ın bence o kameranın kayıt yapmadığını bilmeme gibi bir ihtimalleri yok. Bence çok iyi biliyorlar. Bir şey çıkmayacağını biliyorlardı ama bunun üstüne gittiler ve mahkemede de izlendi. En azından cinayeti aydınlatma yönünde bir delil ortaya çıkmadı kamera kayıtlarından."