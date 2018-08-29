Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırlarında, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanlarıyla dikkati çeken Şahinkaya, dağcılar başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi
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Doğal ve tarihi güzellikleriyle alternatif turizmin rotası haline gelen Trabzon, sarp kayalıklarıyla da dağcılar başta olmak üzere adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. AA'nın haberine göre Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'nde yer alan Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
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Taş düşmesi ve kaya bloğunun kopması gibi tırmanış riskleri bulunmayan Şahinkaya, kaya tırmanışı yapmak isteyen sporculara, doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz hava imkanı da sunuyor.
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Son yıllarda dünyada adından söz ettirmeye başlayan Şahinkaya, dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanışçılarından Öztürk Kayıkcı, Mümin Karabaş, Güneş Ergüden, Mustafa Kalaycı, Süleyman Vardal, Volkan Özkan, Yahya Koç ve Tunç Fındık'ın açtığı yeni rotalarla 31 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak "2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali"ne hazırlanıyor.
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Festival kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Şahinkaya, oluşturulacak 50'nin üzerindeki yeni rotayla Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Hollanda ve Azerbaycan'dan gelen 50 kaya tırmanışçısını ağırlayacak. Kaya tırmanışı dışında dağ yürüyüşleri, foto safari, trekking gibi elverişli alanlara da sahip bölge, her mevsim turizm çeşitliliğine de katkı sağlıyor.
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"ŞAHİNKAYA, TIRMANIŞ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL"
Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, yaptığı açıklamada, Şahinkaya'nın kaya yapısı ve ulaşım kolaylığı bakımından kaya tırmanışları açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.
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Bayoğlu, kuruluşlarının 25. yılı anısına Şahinkaya'da çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirterek, bu kapsamda da TEDAK öncülüğünde, Trabzon Valiliği, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzköy Kaymakamlığı, Düzköy Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle 2. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.
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Şahinkaya'da daha önce birçok kulübün tırmanış yaptığını belirten Bayoğlu, şöyle devam etti:
"Bir festival için yeterli rotalar olmadığından dolayı biz bu sene 25. yıl anımıza kalıcılık olsun diye festivalin bu ayağını gerçekleştirmeye çalıştık. 9-13 Mayıs'ta 5 dağcı arkadaşımız burada gereken rotaları açtılar. Şimdi de onların desteği ve iş birliğinde Michel Piola geldi. Dünyanın en iyi dağcısı, zorlu kaya tırmanışı yapan birisi ve Şahinkaya'da rota açması bizim için çok önemli. Birçok takipçisi var ki bu anlamda dağcılık ve ekoturizme bunun ciddi katkısı olacaktır."
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"CİDDİ BİR EKİBİ BİR ARAYA GETİRDİK"
Bayoğlu, rota açıcıların dünyada ve Türkiye'de önemli isimler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ciddi bir ekibi bir araya getirdik ve bu durumun da katılımı etkileyeceğini düşünüyoruz. Şahinkaya'nın en önemli özelliği tırmanış anlamında farklı yapısı ve ulaşım anlamında elverişli olmasıdır. Türkiye'de ayrıca ender rastlanan bir kaya türüdür ve dünyadaki kaya tırmanışçılarını ciddi anlamda etkiliyor. Tırmanış rotalarının da duayenler tarafından açılması da Şahinkaya'yı ayıran özelliklerdendir."
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"YENİ BİR TIRMANIŞ CENNETİ DAHA GÖRDÜM"
Dünyaca ünlü İsviçreli tırmanıcı Michel Piola da Şahinkaya'ya ilk kez geldiğini kaydederek, "Burada olmaktan çok mutluyum ve yeniden Türk arkadaşlarım sayesinde yeni bir tırmanış cenneti daha görmüş oldum. Her şeyden önce Şahinkaya'nın tırmanış için çok özel ve güzel bir kayası var. Modern tırmanış stiline çok yatkın kaya tipi. Büyük büyük tutamaklardan oluşuyor ve böylece herkes çok rahat tırmanabiliyor" diye konuştu.
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Şahinkaya'nın Türkiye'deki diğer yerlerden farklı olduğuna dikkati çeken Piola, Türkiye'de bulunduğu diğer bütün yerlerden, özellikle Dedegöl, Aladağlar ya da Geyikbayırı'nın stilinden tamamen farklı ve çok özel bir yer olduğunu belirtti. Piola, herkese Şahinkaya'ya gelmesini tavsiye etti.
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