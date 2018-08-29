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Şahinkaya'da daha önce birçok kulübün tırmanış yaptığını belirten Bayoğlu, şöyle devam etti:

"Bir festival için yeterli rotalar olmadığından dolayı biz bu sene 25. yıl anımıza kalıcılık olsun diye festivalin bu ayağını gerçekleştirmeye çalıştık. 9-13 Mayıs'ta 5 dağcı arkadaşımız burada gereken rotaları açtılar. Şimdi de onların desteği ve iş birliğinde Michel Piola geldi. Dünyanın en iyi dağcısı, zorlu kaya tırmanışı yapan birisi ve Şahinkaya'da rota açması bizim için çok önemli. Birçok takipçisi var ki bu anlamda dağcılık ve ekoturizme bunun ciddi katkısı olacaktır."