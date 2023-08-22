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        Haberler Yaşam Sahip oldukları eşsiz fiziksel özelliklerle herkesten farklı olan 8 kişi

        Sahip oldukları eşsiz fiziksel özelliklerle herkesten farklı olan 8 kişi

        Herkes dünyaya kendine özgü bir görünüşle gelir ancak bazı Reddit kullanıcıları bundan daha fazlasına sahip gibi gözüküyor. Her biri, kendilerini diğer insanlardan ayıran eşsiz özelliklerini paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:48
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        1

        “Oğlumun elf kulağı.”

        2

        “Oğlum bir tutam sarı saçla doğdu.”

        3

        “Kızım sol baş parmağında eklem olmadan doğdu.”

        4

        “Amcamın göz rengi ikiye bölünmüş; yeşil ve kahverengi.”

        5

        "Sol elimin parmak gibi şekillendiği yerde başparmağım yok."

        6

        “Kollarım yanlış şekilde bükülüyor.”

        7

        "Anormal derecede sivri parmak uçlarım var."

        8

        "Gözümde kalp şeklinde bir nokta var."

        Kaynak: Reddit

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