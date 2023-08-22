Sahip oldukları eşsiz fiziksel özelliklerle herkesten farklı olan 8 kişi
Herkes dünyaya kendine özgü bir görünüşle gelir ancak bazı Reddit kullanıcıları bundan daha fazlasına sahip gibi gözüküyor. Her biri, kendilerini diğer insanlardan ayıran eşsiz özelliklerini paylaşıyor.
Giriş: 22.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:48
1
“Oğlumun elf kulağı.”
2
“Oğlum bir tutam sarı saçla doğdu.”
3
“Kızım sol baş parmağında eklem olmadan doğdu.”
4
“Amcamın göz rengi ikiye bölünmüş; yeşil ve kahverengi.”
5
"Sol elimin parmak gibi şekillendiği yerde başparmağım yok."
6
“Kollarım yanlış şekilde bükülüyor.”