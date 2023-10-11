Sahiplerine verdikleri 'hediyeler' ile hepimizin kalbini çalan evcil hayvanlar

"Köpeğim evin etrafındaki eşyaları toplayıp ödül olarak bana getiriyor. Bugün bir şekilde bunu başardı."

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"Bu çok eski bir fotoğraf. Ben ona bir sopa fırlattım, o da karşılığında bana bir demiryolu kirişi getirdi. Bazen patates buluyor. O benim en iyi arkadaşım."