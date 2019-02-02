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Kalbinde hala bir yavru!
Sevimli köpeğin öncesi ve sonrası
20 yıl sonra, hala güçlü!
6 haftalık - 6 aylık
14 yıl ve beyazlamış saçlar
11 yıllık değişim
Bir kere patronsan, her zaman patronsun!
Tamı tamına 12 yıl arayla
12 haftalık fark!
"Öncesi ve sonrası. Evcil bir ayının olması böyle bir şey..."
"Hadi birlikte büyüyelim"
8 haftadan 8 aya...
8 haftalıktan 5 aylığa. Aynı anne, aynı koltuk, sadece daha büyük bir köpek!
Köpeğin 3-6-9-12 aylıkken çekilen kareleri...
Aynı veteriner, aynı köpeği, 15 yıl sonra yeniden tedavi ediyor.
Aradan 14 yıl geçmesine rağmen biz hala ayrılmaz bir ikililer...
Birlikte büyüyen minikler
Köpek yavrusu sadece 6 ay içerisinde ufak bir ata dönüşmüş.
6 yıllık değişim.
Duygulandıran öncesi-sonrası fotoğrafı
Küçük bir ayıcığa dönüşen yavru köpek
10 yıllık bir ara ile çekilen kareler...
"Bu fotoğrafı küçük kardeşim ve köpeğiyle birlikte 11 yıl sonra tekrar çektim"
14 yıl sonra...
"Küçük kardeşimin köpeğinin eve geldiği ilk zaman ile şu anki karşılaştırması"
Sigurd artık 1 yaşında!
14 yıllık ara ile çekilen fotoğraflar.
Burada da 13 yıllık bir ara var.
"Köpeğimizin bebeğimizle tanıştığı ilk an. Şimdi birbirlerinden ayrılmıyorlar."
Yavruluktan köpekliğe!
16 yıl sonra
"Yaşlı köpeğim bugün 8 yaşına girdi. Ne olursa olsun, hala annesinin oğlu"
"Kızım 1 yaşındayken ona bu 8 haftalık köpeği almıştık, şimdi ayrılmaz ikili oldular"
10 yıl önce, 10 yıl sonra...
Öncesi ve sonrası.
Bir yıl sonra...
"Beraber büyümek en iyisi"
2 yıllık değişim
"1 aydan, 1 yıla. Biraz garip bir köpek ama olsun"
"Birileri küçülmüş ama o kesinlikle ben değilim"
2 yıllık arayla çekilen fotoğraf.
" Sadece birazcık büyümüşler"
"Bugün “minik” köpeğim 1 yaşına girdi"
"Feryja bugün 1 yaşına girdi"
"2016 ve 2018 yıllarında eşim ve Capone"
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