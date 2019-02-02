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Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi sonrası fotoğrafları

Giriş: 02.02.2019 - 16:10 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Köpek yavrularının göz açıp kapayıncaya kadar büyüdüklerinin hepimiz farkındayız. Köpekleriyle birlikte fotoğraf çekilen sosyal medya kullanıcıları da dediğimizi kanıtlıyor. O zaman gelin sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğraflarına göz atalım...

  • 1Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Kalbinde hala bir yavru!

     

  • 2Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Sevimli köpeğin öncesi ve sonrası

  • 3Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    20 yıl sonra, hala güçlü!

  • 4Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    6 haftalık - 6 aylık

  • 5Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    14 yıl ve beyazlamış saçlar

  • 6Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    11 yıllık değişim

  • 7Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Bir kere patronsan, her zaman patronsun! 

  • 8Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Tamı tamına 12 yıl arayla

  • 9Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    12 haftalık fark!

  • 10Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    "Öncesi ve sonrası. Evcil bir ayının olması böyle bir şey..."

  • 11Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    "Hadi birlikte büyüyelim"

  • 12Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    8 haftadan 8 aya...

  • 13Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    8 haftalıktan 5 aylığa. Aynı anne, aynı koltuk, sadece daha büyük bir köpek!

  • 14Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Köpeğin 3-6-9-12 aylıkken çekilen kareleri...

  • 15Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Aynı veteriner, aynı köpeği, 15 yıl sonra yeniden tedavi ediyor.

  • 16Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Aradan 14 yıl geçmesine rağmen biz hala ayrılmaz bir ikililer...

  • 17Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Birlikte büyüyen minikler

  • 18Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Köpek yavrusu sadece 6 ay içerisinde ufak bir ata dönüşmüş.

  • 19Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    6 yıllık değişim.

  • 20Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Duygulandıran öncesi-sonrası fotoğrafı

  • 21Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Küçük bir ayıcığa dönüşen yavru köpek

  • 22Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    10 yıllık bir ara ile çekilen kareler...

  • 23Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    "Bu fotoğrafı küçük kardeşim ve köpeğiyle birlikte 11 yıl sonra tekrar çektim"

  • 24Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    14 yıl sonra...

  • 25Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    25|45

    "Küçük kardeşimin köpeğinin eve geldiği ilk zaman ile şu anki karşılaştırması"

  • 26Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    26|45

    Sigurd artık 1 yaşında!

  • 27Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    14 yıllık ara ile çekilen fotoğraflar.

  • 28Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    28|45

    Burada da 13 yıllık bir ara var. 

  • 29Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    29|45

    "Köpeğimizin bebeğimizle tanıştığı ilk an. Şimdi birbirlerinden ayrılmıyorlar."

  • 30Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    Yavruluktan köpekliğe!

  • 31Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    31|45

    16 yıl sonra

  • 32Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    32|45

    "Yaşlı köpeğim bugün 8 yaşına girdi. Ne olursa olsun, hala annesinin oğlu"

  • 33Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    33|45

    "Kızım 1 yaşındayken ona bu 8 haftalık köpeği almıştık, şimdi ayrılmaz ikili oldular"

  • 34Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    34|45

    10 yıl önce, 10 yıl sonra...

  • 35Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    35|45

    Öncesi ve sonrası. 

  • 36Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    36|45

    Bir yıl sonra...

  • 37Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    37|45

    "Beraber büyümek en iyisi"

  • 38Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    38|45

    2 yıllık değişim

  • 39Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    39|45

    "1 aydan, 1 yıla. Biraz garip bir köpek ama olsun"

  • 40Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    40|45

    "Birileri küçülmüş ama o kesinlikle ben değilim"

  • 41Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    41|45

    2 yıllık arayla çekilen fotoğraf.

  • 42Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
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    " Sadece birazcık büyümüşler"

  • 43Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    43|45

    "Bugün “minik” köpeğim 1 yaşına girdi"

  • 44Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    44|45

    "Feryja bugün 1 yaşına girdi"

  • 45Sahipleriyle birlikte büyüyen köpeklerin öncesi ve sonrası fotoğrafları
    45|45

    "2016 ve 2018 yıllarında eşim ve Capone"

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