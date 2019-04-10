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"Mamalarını oraya döktüğümüzde, onların o yemekleri iştahla yediklerini, karınlarının doyduğunu gördüğümde tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum. Hayvanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Onların karnı doyunca benim de karnım doyuyor. Daha çok sahipsiz hayvana bakabilmek istiyoruz ama bunun için desteğe ihtiyacımız var"