Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

Yozgat'ta yaşayan hayvansever Bekir Korkmaz, kasap, lokanta ve fırınlardan topladığı yemek artıkları, kemikler ve bayat ekmeklerle sahipsiz köpek ve kedileri besliyor

ABONE OL
AA
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Yozgat'ta yaşayan 64 yaşındaki işçi emeklisi Bekir Korkmaz, yaz kış demeden sabah erkenden kalkıp kasap, lokanta ve fırınları dolaşarak sahipsiz hayvanlar için yiyecek topluyor.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Otomobiliyle hemen her gün kent merkezine 28 kilometre mesafedeki Çalılı köyünde bulunan bağ evine giden Korkmaz, 5i kendi bağ evinde olmak üzere bölgedeki 20 sahipsiz köpek ve kediye yiyecek veriyor.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Bekir Korkmaz, yaklaşık 15 yıl önce emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Çalılı köyüne bağ evi yaptırdığını söyledi.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Kent merkezinden köye gidip gelirken yolda sahipsiz köpek ve kedileri gördüğünü dile getiren Korkmaz, daha sonra bunlardan bazılarını beslemeye başladığını belirtti.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Korkmaz, yazlıkçıların, bağ ve bahçelerini korumak ya da çocuklarının sevmesi için aldıkları hayvanları kışın bırakıp gittiklerini anlatarak, "Yol boyunca çok hayvan var. Bu hayvanları besliyorum. Bu hayvanlar, sabah ve akşam beni beklerler. Korna çalınca koşar gelirler" diye konuştu.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    SIRTINDA YİYECEK TAŞIYOR

    Bazen işlerinden dolayı köye gidemediğine değinen Korkmaz, "Köye gelemediğim zaman hayvanlar geceleri uykuma giriyor. Vicdanen kendimi sorumlu tutuyorum. Gitmediğim zaman aç kalacaklar diye uykularımın kaçtığı oluyor" dedi.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Hayvansever Korkmaz, fırınlardan bayat ekmek, lokantalardan yemek artığı, kasaplardan kemik aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

     
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    "Bayat ekmek bulamadığım zaman hayvanları aç bırakmamak için taze ekmek alıyorum. Rabbim bunlara veriyor, bunları beslediğim zaman ben sıkıntı çekmiyorum, aldığım maaş belli ama Allah bereket ihsan ediyor. 12 yıldır hayvanları besliyorum. Kışın kardan yol kapandığı zaman 1,5 kilometre sırtımda yiyecek taşıdığım oluyor."
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Fırıncı Servet Ceylan da Korkmaz'ın her sabah fırına gelip sahipsiz köpekler için bayat ekmek aldığını belirtti.

     
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

    Restoran işletmecisi Mustafa Çetin de "Bekir ağabey, yemek artıklarını sahipsiz hayvanlara verir, bunu kendine görev edinmiş, kendisine çok teşekkür ediyoruz, artıklar israf olmuyor" ifadelerini kullandı.
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor
  • Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.