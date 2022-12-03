Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

Korkmaz, yazlıkçıların, bağ ve bahçelerini korumak ya da çocuklarının sevmesi için aldıkları hayvanları kışın bırakıp gittiklerini anlatarak, "Yol boyunca çok hayvan var. Bu hayvanları besliyorum. Bu hayvanlar, sabah ve akşam beni beklerler. Korna çalınca koşar gelirler" diye konuştu.