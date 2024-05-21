Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Gazeteci Sedat Şimşek Parkı'nda bulunan sahipsiz köpekler, yolda yürüyen bir kişinin etrafını çevreledi.

Köpeklerden kurtulmaya çalışan kişi, ayağı takılınca yere düştü. Yaşlı bir adam, saldırıya uğrayan kişiyi uzaklaştırmaya çalışsa da köpekler peşini bırakmadı.

Olayı görüp bölgeye gelen polisin ekip otosundan siren çalması üzerine köpekler kaçıştı. Olay, parktaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR" Çevre sakini Ufuk Kolburan, AA muhabirine, birlikte vakit geçirmek için çocuğunu sık sık bu parka getirdiğini fakat burada çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu söyledi. REKLAM Bu durumun tehlike arzettiğini belirten Kolburan, köpeklerin bazen toplu hareket ettiğini, bu nedenle çevredeki insanların tedirgin olduğunu kaydetti. Kolburan, yanında çocuk olduğu için kendisinin de endişelendiğini dile getirerek, "Bazen parkın içini kullanamıyoruz, farklı aralardan çıkış yapmamız gerekiyor çünkü problem oluyor. Köpekler toplu halde hareket ettikleri için birinin hareketine diğerleri de katılıyor, tehlikeli tepkiler verebiliyorlar." diye konuştu.

Soruna acilen çözüm bulunmasını isteyen Kolburan, "Diğer insanlara da sorsak aynı şeyi söylerler diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok tehlikeli. Bu köpekler bir şekilde buradan uzaklaştırılmalı ya da sayısı azaltılmalı. Farklı bölgelere dağıtılabilirler." ifadelerini kullandı.