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Şahmaran dizisi konusu nedir? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler?

Netflix'in yeni Türk dizisi Şahmaran için beklenen gün çattı. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini. paylaştığı dizinin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin tüm ayrıntıları derledik. İşte, detaylar...

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    Dünyaca ünlü medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix, gün itibariyle yayınladığı açıklamayla büyük bir merakla beklenen Şahmaran dizisinin tarihini izleyecileriyle paylaştı. İşte, söz konusu diziye dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...
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    Şahsu, tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Oysa sadece iki kişinin değil, iki ırkın kaderi bu aşka bağladır. İnsanların ve yılanların...
  • Şahmaran dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    ŞAHMARAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Mehir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Ece Ertez, Baran Soysal, Almina Günaydın
  • Şahmaran dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    ŞAHMARAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Merakla beklenen dizinin çekimleri Adana, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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