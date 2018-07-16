Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Şahin Irmak ile Asena Tuğal, 21 Temmuz saat 13.30'da evlenecek. Irmak, hayatının en önemli imzasını atacağı yer olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yüzlerce kez sahneye çıktığı BKM'yi seçti.

Şahin Irmak'ın şahitliğini İlker Kızmaz, Tuğal'ınkini ise üniversite arkadaşı yapacak. Birçok ünlünün katılacağı düğünse aynı gün Uniq Maslak'ta saat 20.00'de olacak.