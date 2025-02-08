Sahte alkol karaciğeri tehdit ediyor

Metil alkol içeren sahte içkiler, kalıcı görme kaybı, beyin hasarı ve ölüme kadar varan sonuçlar doğuruyor.

Uzmanlar, metil alkol tüketiminde erken tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Sahte alkolün yol açtığı sağlık risklerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları yaşandığını bildirdi.

Yıldırım, metil alkolün, sanayide yaygın olarak kullanılan ve ucuz olduğu için içki üretiminde yasa dışı olarak tercih edilen bir madde olduğunu, vücuda girdiğinde beyin, göz ve diğer organlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ve bu hasarların ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.

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Metil alkolün görme sinirini etkilediğine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Metil alkolün 10 mililitresinden 500 mililitresine kadar her dozu, toksik etki yaratabilir ve görme kayıplarına sebep olabilir. Bu kayıplar, sıklıkla geri dönüşümsüz olur. Bu tür zehirlenmelerde, erken tıbbi müdahale çok önemli. Toplumsal duyarlılığın artırılarak sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SAHTE ALKOL KARACİĞERİ TEHDİT EDİYOR

Alkol ve sahte alkol tüketiminin vücuttaki tahribatlarına değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, alkolün bağımlılık potansiyeli yüksek bir madde olduğuna, ucuz üretim amacıyla kullanılan metil alkolün ise sağlık açısından çok daha büyük tehlikeler doğurduğuna işaret etti.

Korkut, "Alkolün kronik kullanımlarında karaciğer yağlanması, siroz ve buna bağlı karaciğer nakilleri gibi durumlar görülebilirken, sahte alkol tüketiminde bu etkiler çok daha hızlı ve ölümcül hale gelebiliyor. Özellikle yoğun miktarda alınan sahte alkol sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle hastalar karşımıza çıkıyor. Bu süreçte, karaciğer enzimleri yükseliyor ve görme kaybı, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İleri aşamalarda ise ne yazık ki ölüme kadar varabilen vakalarla karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.