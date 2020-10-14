Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Valiliği'nden sahte alkol satışlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere” yönelik 1-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 6 operasyonda; 10.232 litre sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan 31 şüphelinin 21’i tutuklandı. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi ise öldüğü bildirildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 7 Operasyonunda; 20 şüpheli şahıstan 10’u gözaltına alındı ve 4 şahıs tutuklandı. 17.476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi, 2.715 adet içki şişesi kapağı, 10.910 adet etiket, 50 adet kapüşon, 4.755 adet sahte TAPDK bandrolü, 1.415 adet yabancı bandrol, 1.080 adet çeşitli alet/edevat ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince ;İl genelinde 4.623 İşyeri denetlendi, bu işyerlerinden 36’sına adli, 23’üne idari işlem, 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 179.354 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 37 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bu şahıslardan 5’i tutuklandı, 7 şahsın işlemleri halen devam etmekte. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 33 kişiden 9’u öldü, 9’unun hayati tehlikesi bulunduğu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı, 5’inin ise taburcu edildiği öğrenildi. 13 Ekim 2020 Salı günü 19.00-23.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü 826 personelinin katılımıyla yapılan İstanbul Yeditepe Huzur uygulamasında 2166 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ve 14 yoklama kaçağı yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca ile (8) adet fişek, 61 şişe bandrolsüz içki ile (116) litre kaçak alkol, 58 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1155 iş yeri denetlendi 15 iş yerine adli-idari işlem yapılarak 15.974 TL para cezası uygulandı. 21 şahsa adli-idari işlem yapıldı. 5 adet kumar makinesi ele geçirildi.