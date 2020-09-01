Sahte altınla kuyumcuyu dolandıran şüpheliler yakalandı

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AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Ağustos'ta Pendik Deniz Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı bulunan Ş.D'nin sahte altınla dolandırılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Sultan Y'yi 31 Ağustos'ta yakaladı.

Gözaltına alınan Sultan Y'nin daha önce de Gaziosmanpaşa'daki bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı belirlendi.

Öte yandan Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dolandırıcılık olayı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Sabri S. polise teslim oldu. Şüpheli Sabri S. dolandırıcılık olaylarını Yalçın T., Doğan M. ve Muharrem K. ile birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şüpheli Sabri S. ve Yalçın T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.