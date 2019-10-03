Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobilin ön ve arka camlarında sahte basın ve emniyet kartları bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede aracın yanına geçen ekipler, sürücü Y.K.'yi ''Sahte basın kartı hazırlamak ve taşımak' suçundan gözaltına aldı.

İNŞAATÇI

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, gazeteci üyelerinin bilgi vermesi üzerine sürücünün yakalandığını belirtti. Çakır, "Mesleği inşaatçı olan sözde gazeteci, gerçeğine tıpa tıp benzettiği sahte basın kartlarını aracına ön ve arka camlarına takarak, Samsun sokaklarında seyir ediyordu. Şahıs, sarı basın kartına benzetilmiş kartların dışında 'Polis Medya' diye kart bile bastırmış. Üyelerimizin uyarısı ile işin üzerine gittik ve şikayetçi olduk. Şahıs yakalandı ve kartlarına el konuldu. Ayrıca olayı bildirdiğimiz PARKTEK firması da yasal işlem başlattı ve araç sahibine ceza kesti" dedi.