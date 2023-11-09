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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da sahte diş hekimlerine suçüstü! - Güncel haberler

        Manisa'da sahte diş hekimlerine gözaltı

        Manisa'da sahte diş hekimi 2 şüpheli suçüstü yakaladı. Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:09
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        Sahte diş hekimlerine suçüstü!
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtıp, hasta tedavi eden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 kişinin diş hekimi olmadıkları halde hasta muayenesi yaptıklarını belirledi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün diplomasız 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el koyuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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