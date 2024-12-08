Sahte doktora suçüstü!
Adana'da "sahte doktorluk" yaptığı iddia edilen bir kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Evde yapılan aramada bulunan 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu
Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi,
İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu. Ekipler, doktor diploması olmayan N.A'yı (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.