Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirtiliyor. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia ediliyor. Kapalıçarşı’da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçti. Bürolar dolar alımlarını durdururken, banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Merkez Bankası da banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar, ellerindeki dolarları bozdurmakta zorlanırken süreç içerisinde ihracatçılar da kazançları döviz cinsinden olması nedeniyle zor duruma düştü.