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        Sahte estetisyen yakalandı

        Tekirağ'ın Kapaklı ilçesinde evinde estetik operasyonlar yaptığı belirlenen sahte estetisyen S.A., polis ekiplerinin adrese düzenlediği baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:47
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        Sahte estetisyene evinde baskın
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        Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. adlı kadının Atatürk Mahallesi Mert Sokak'taki evinde yetkisi olmadığı halde botoks, dolgu ve estetik operasyonlar yaptığını belirledi.

        Polis, eve düzenlediği baskınla S.A.’yı gözaltına aldı.

        Evde yapılan aramada estetik operasyonlarda kullanılan içinde sıvı bulunan 22 cam tüp, içinde sıvı bulunan 21 şırınga, içinde sıvı bulunan 14 ampul, 110 enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 serum ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Estetik
        #estetisyen
        #Tekirdağ
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