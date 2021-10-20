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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi... Sahte içki bir kez daha can aldı!
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Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi yaşamını yitirdi. Sahte içkiyi sattığı belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı

Son dakika haberi... Sahte içki bir kez daha can aldı!
AA

Olayda, ilçede ikamet eden Erkan G. (47), yakınları tarafından evindeki yatağında ölü bulundu. Ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Erkan G'nin sahte içki kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre, maktulün sahte içkiyi N.D'den aldığını tespit eden ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan N.D'nin çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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