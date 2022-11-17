Bursa'da sahte içkiden can kaybı 5'e çıktı!

Bursa'da, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan Mahmut A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
DHA'da yer alan habere göre bu can kaybıyla ölü sayısı 5´e çıkarken, Fatih U. ile Murat K. tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2´si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.
MUĞLA'DA DA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki kaynaklı yaşanan can kaybı ile son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili olarak İzmir'de 2 kişi tutuklanmıştı.
YORUMLAR