Sahte içki ölümlerinde tutuklu sayısı 3'e çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen (51), Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Fatih U. ile Murat K. taburcu ise edildi. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir'den Bursa'ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yücü ile Bursa'da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç, tutuklandı.