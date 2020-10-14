Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - MUĞLA

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Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.İlçedeki bir iş yeri ile 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.Operasyonda, M.Ö, A.C, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.