Sahte içki operasyonunda bir zanlı tutuklandı - ANTALYA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı ve yapımına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 50 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aromalar, 6 şişe anason, 38 litre sahte içki ile alkol ölçüm derecesi ve dolum aparatı ele geçirildi.Operasyonda, M.P. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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